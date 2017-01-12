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بالفيديو.. تفاصيل لقاء الفريق محمود حجازي برئيس المجلس الرئاسي الليبي
الفريق محمود حجازي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

بالفيديو.. تفاصيل لقاء الفريق محمود حجازي برئيس المجلس الرئاسي الليبي

الخميس، 12 يناير 2017 08:35 ص
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نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، تقريرًا مصورًا من لقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، والوفد المرافق له.

وتطرق اللقاء بشكل معمق وتفصيلي للأوضاع الراهنة في ليبيا وسبُل حلها.



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