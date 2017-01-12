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اليوم.. الفصل في قرار التحفظ على أموال المتهمين بـ"فساد القمح"
سجن ـ محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. الفصل في قرار التحفظ على أموال المتهمين بـ"فساد القمح"

الخميس، 12 يناير 2017 08:17 ص
وكاﻻت

تفصل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسين، فى قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 شخصًا من التصرف فى أموالهم على خلفية اتهامهم بقضية فساد القمح.

كانت محكمة الجنايات أجلت فى جلستها الماضية قرارها فى الطلب لجلسة اليوم، لتقديم المستندات واستكمال توكيلات المتهمين وزوجاتهم للمحامين، بعدما تغيب المتهمون عن الحضور، وحضر فقط الدفاع دون استكمال أوراق التوكيلات الخاصة بالمتهمين فى القضية.

وقرر جهاز الكسب غير المشروع منع 18 متهمًا وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم، لاتهامهم بقضية فساد الأقماح، وأرسل الجهاز قرار المنع لمحكمة الجنايات لتأييده أو رفضه.

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