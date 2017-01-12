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اليوم.. وزير التموين يتفقد مصنع السكر بالمنيا
اللواء محمد الشيخ وزير التموين

اليوم.. وزير التموين يتفقد مصنع السكر بالمنيا

الخميس، 12 يناير 2017 08:18 ص
وكاﻻت

يزور اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، محافظة المنيا، ويستقبله اللواء عصام البديوى محافظ المنيا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتشمل الزيارة تفقد مصنع السكر بأبو قرقاص جنوب المنيا للوقوف علي مدى استجابة المزارعين لقرارات الحكومة في توريد قصب السكر كما يقوم الوزير بعمل جولة تفقدية للشركة المصرية لتجارة الجملة وبعض المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة.

يذكر أن مزارعي القصب بالمنيا، وصفوا الزيادة فى أسعار التوريد التى أقرتها الحكومة مؤخرا بأنها لا تكفى لسد المصروفات.

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