يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة وارتفاع الموج فى البحرين مابين المتر ونصف إلى المترين، أما الرياح السطحية فى البحر المتوسط غربية، وفى البحر الأحمر تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 8 19

الإسكندرية 5 16

مطروح 8 15

بورسعيد 8 18

دمياط 8 18

بلطيم 6 16

الإسماعيلية 3 19

السويس 4 20

العريش 1 19

نخل -3 16

طابا 3 17

الطور 7 22

مرسى علم 12 23

الغردقة 11 24

شرم الشيخ 13 24

رفح 1 18

كاترين 1 17

سيوة 1 19

المنيا 3 19

الفيوم 5 19

رأس سدر 6 21

أبوسمبل 9 23

وسط الدلتا 7 19

أسيوط 3 20

سوهاج 4 21

الأقصر 4 24

أسوان 6 25

شلاتين 16 24

حلايب 17 23

الوادى الجديد 2 23

قنا 5 22

نويبع 13 22

السلوم 3 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 33

المدينة 15 28

الرياض 11 28

المنامة 17 22

أبوظبى 18 25

الدوحة 18 26

الكويت 10 22

دمشق 2 12

بيروت 12 16

عمان 2 12

القدس 4 12

غزة 8 18

بغداد 5 17

مسقط 21 27

صنعاء 2 24

الخرطوم 19 36

طرابلس 8 14

تونس 6 13

الجزائر 8 12

الرباط 9 18

نواكشوط 14 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 4- 4

اسطنبول 2 4

اسلام اباد صفر 15

نيودلهى 4 17

جاكرتا 25 32

بكين -6 6

كوالامبور 24 33

طوكيو 1 9

أثينا 7 12

روما 4 7

باريس 5 10

مدريد 1 18

برلين صفر 3

لندن 3 11

مونتريال -2 2

موسكو -11 -8

نيويورك صفر 4

واشنطن 6 12