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زيدان: ريال مدريد يستعد للتتويج بكل ألقاب الموسم الحالي
زين الدين زيدان

زيدان: ريال مدريد يستعد للتتويج بكل ألقاب الموسم الحالي

الخميس، 12 يناير 2017 08:07 ص
وكالات

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه يستعد للفوز بالثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، قائلا “سنواصل العمل بمنتهى الجدية لتحقيق الحلم”.

وأضاف زيدان - في تصريح للصحفيين اليوم/الأربعاء/ نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - “تعاهد الجميع في الفريق على بذل أقصى جهد لتحقيق حلم التتويج بالثلاثية لإسعاد جماهير النادي الملكي”، مشدداً على أن الفريق يواصل الاستعداد لمباراة الإياب في كأس الملك أمام إشبيلية.

وأضاف “سنلعب من أجل الفوز للمرة الثانية بعد الفوز بثلاثية نظيفة في الذهاب”، وتابع “أعلم أنها مباراة صعبة، لأن الخصم لا بديل أمامه سوى الفوز ولكننا على أتم استعداد للمواجهه”.

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