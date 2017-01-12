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اليوم.. اجتماع تنسيقي بالجامعة العربية للتحضير لمنتدى العربي - الروسي
الجامعة العربية ـ القضية الفلسطينية‎

اليوم.. اجتماع تنسيقي بالجامعة العربية للتحضير لمنتدى العربي - الروسي

الخميس، 12 يناير 2017 08:31 ص
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تعقد جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك للتحضير للدورة الوزارية الرابعة للمنتدى العربي الروسي المقرر عقدها بأبوظبي في الأول من فبراير المقبل على مستوى وزراء الخارجية.
وكان نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أوضح، أن هذا الاجتماع التنسيقي يستهدف الإعداد لمشروع جدول أعمال الدورة الوزارية الرابعة للمنتدى العربي الروسي والذي يتضمن مشروع الإعلان الوزاري الذي سيصدر في ختام أعمال الدورة، وكذلك خطة العمل المشتركة للأعوام 2016 -2018 والنظر في مقترح لأنشاء مركز ثقافي عربي في موسكو.

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