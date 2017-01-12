كويتيون يثورون ضد مصري يتقاضى 140 ألف جنيه شهريا .. شاهد

عبر كويتيون عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعيين وافد مصري بالهيئة العامة للرياضة براتب شهري 2300 دينار كويتي “ما يعادل 140 ألف جنيه مصري”.

وتداول نشطاء صورة من قرار تعيين “بسام عبد الكريم محمد عبد العزيز” مصري الجنسية، كمستشار قانوني في الهيئة العامة للرياضة براتب شهري قدره 2300 دينار.

وتطبق الكويت حاليًا سياسة تقشف صارمة تتمثل في زيادة بعض أسعار الخدمات على المواطنين، وترشيد الإنفاق الحكومي، تماشيا مع تراجع إيرادات البلاد من الصادرات النفطية بسبب تدني أسعار البيع في الأسواق الدولية.