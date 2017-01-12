ذكر مكتب الادعاء الاتحادي، الأربعاء، أن الشرطة البلجيكية اعتقلت شخصين بعد تفتيش منزل في بروكسل، فيما له صلة بهجمات 2015 في باريس، التي خلّفت 130 قتيلا.

وأضاف المكتب في بيان أن قاضيا سيحدد في الساعات المقبلة ما إذا كان سيجري توجيه اتهامات ضدهما.

وعاش كثير من منفذي هجمات باريس في بروكسل، التي كانت مركزا للتحقيقات في نشاط خلايا للمتطرفين.

ويرتبط حي مولنبيك على وجه التحديد بهجمات نوفمبر 2015، إذ أن بعض المشتبه بهم ترعرعوا أو كانوا يعيشون في ذلك الحي في بروكسل.