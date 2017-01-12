 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 07:38 صباحاً
روابط سريعة
بعد 15 شهرا.. بلجيكا تعتقل شخصين بشأن هجمات باريس
هجمات باريس

بعد 15 شهرا.. بلجيكا تعتقل شخصين بشأن هجمات باريس

الخميس، 12 يناير 2017 08:05 ص
متابعات

ذكر مكتب الادعاء الاتحادي، الأربعاء، أن الشرطة البلجيكية اعتقلت شخصين بعد تفتيش منزل في بروكسل، فيما له صلة بهجمات 2015 في باريس، التي خلّفت 130 قتيلا.

وأضاف المكتب في بيان أن قاضيا سيحدد في الساعات المقبلة ما إذا كان سيجري توجيه اتهامات ضدهما.

وعاش كثير من منفذي هجمات باريس في بروكسل، التي كانت مركزا للتحقيقات في نشاط خلايا للمتطرفين.

ويرتبط حي مولنبيك على وجه التحديد بهجمات نوفمبر 2015، إذ أن بعض المشتبه بهم ترعرعوا أو كانوا يعيشون في ذلك الحي في بروكسل.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3