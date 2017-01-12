أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية شقيقة الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونج أون” الصغيرة، على لائحة عقوبات تضم سبعة من كبار القادة في بيونج يانج بينهم مسئولون في الحكومة وقادة في الجيش وحزب العمال الشيوعي الحاكم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: “إن إدراج “كيم يو جونج”البالغة من العمر 27 عاما، في لائحة العقوبات جاء كإجراء عقابي لأنها تشغل منصب نائب مدير في الحزب الحاكم، بالإضافة إلى كونها مسئول الدعاية لشقيقها الأكبر “كيم جونج أون”، وهي المرأة الأهم في حياة أخيها وتظهر معه في الأماكن العامة أكثر من زوجته “ري سول جو” منذ انتهاء دراستها التعليمية في سويسرا”.

وقال القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة” جون سميث”: “إن النظام الكوري الشمالي لا ينتهك حقوق الإنسان فقط، لكنه يفرض رقابة صارمة على الشعب ويقمع الحريات، وتتولي “يو جونج” من خلال الدعاية إخفاء سلوك قمعي وغير إنساني.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن سجل كوريا الشمالية، في مجال حقوق الإنسان “من بين الأسوأ في العالم” واتهمتها بمواصلة ارتكاب عمليات القتل خارج نطاق القانون بالإضافة إلى الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاعتقال والسخرة والتعذيب”.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المعتقلين في كوريا الشمالية، يتراوح ما بين 80 و120 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، يخضعون للاضطهاد والتعذيب.

وضمت قائمة العقوبات الجديدة وزير أمن الدولة في كوريا الشمالية “كيم وون كونج”، الذي اتهمته الخارجية الأمريكية بالمشاركة في عمليات التعذيب والمعاملة اللا إنسانية للمعتقلين أثناء الاستجواب وإنشاء شبكة من معسكرات الاعتقال السياسي”.