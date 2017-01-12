ينطلق اليوم الخميس، لأول مرة في مصر، المؤتمر الدولي للتميز والمعرفة، تحت شعار “معًا للرقي والمعرفة والتميز للإنسانية في الحياة”، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، بهدف نشر الوعي والعلم الخاص بالتميز في مختلف المجالات والاهتمام بجميع الكوادر التي تمتلك مهارة معينة.