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الخميس 12 يناير 2017 06:10 صباحاً
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اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي الأول للتميز والمعرفة
التميز والمعرفة

اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي الأول للتميز والمعرفة

الخميس، 12 يناير 2017 06:55 ص

ينطلق اليوم الخميس، لأول مرة في مصر، المؤتمر الدولي للتميز والمعرفة، تحت شعار “معًا للرقي والمعرفة والتميز للإنسانية في الحياة”، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، بهدف نشر الوعي والعلم الخاص بالتميز في مختلف المجالات والاهتمام بجميع الكوادر التي تمتلك مهارة معينة.

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