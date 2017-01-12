أعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس شهدت عبور 216 سفينة بحمولة 11 مليون طن من الاتجاهين، وذلك خلال الخمسة أيام الماضية، من السبت وحتى أمس الأربعاء .



وكشفت تقارير رسمية صادرة من هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم السبت عبور 43 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 25 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة لسفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB بحمولة 163 ألف طن، قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت من اتجاة الجنوب “القناة الجديدة” 18 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAJESTIC MAERSK بحمولة 200 ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

كما عبرت قناة السويس يوم الأحد، 36 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 12 سفينة بحمولة 500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية NYK IBIS بحمولة 151 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى السعودية.



وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب “القناة الجديدة” بحمولة مليون و300 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSO ITLY بحمولة 160 ألف طن، قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى هولندا.



وأشارت التقارير، إلى أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركيةMARGREHE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا .



وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب “القناة الجديدة” بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدنماركية MARTHEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى اليونان.



كما شهدت قناة السويس يوم الثلاثاء عبور 49 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية EL ZUBARAبحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب “القناة الجديدة” بحمولة مليون و300 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات اليابانية MANHATTAN HBRIBGE بحمولة 200 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى هولندا .

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت أمس الأربعاء عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و200 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 15 سفينة بحمولة 800 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية CALOS بحمولة 155 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب “القناة الجديدة” بحمولة مليون و400 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL GLO بحمولة 193 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إنجلترا.