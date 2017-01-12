تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني، صباحا، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وكشفت مصادر بالوزارة، أن الهلالي الشربيني، قد أصدر توجيهات لجميع القطاعات والقيادات بتحضير الملفات الخاصة عن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى خطة كل قطاع للأيام القادمة حول تطوير المنظومة التعليمية وذلك لعرضها على رئيس الوزراء.