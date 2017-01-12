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الخميس 12 يناير 2017 06:04 صباحاً
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اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية بالمنيا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية بالمنيا

الخميس، 12 يناير 2017 06:14 ص

تنطلق اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية بمحافظة المنيا، وتم تجهيز 855 لجنة لاستقبال 108 آلاف طالب وطالبة على مستوى جميع الإدارات.

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