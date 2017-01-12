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الخميس 12 يناير 2017 06:05 صباحاً
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اليوم.. أبو الغيط يجري مباحثات مع رئيس البرلمان الأيرلندي
احمد ابو الغيط اﻻمين العام لجامعة الدول العربية ‎

اليوم.. أبو الغيط يجري مباحثات مع رئيس البرلمان الأيرلندي

الخميس، 12 يناير 2017 06:12 ص

يجري الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ظهر اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس مجلس النواب الأيرلندي الذي يزور مصر حاليا.

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