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اليوم.. «القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات 400 فرصة عمل
وزارة القوى العاملة

اليوم.. «القوى العاملة» تبدأ قبول طلبات 400 فرصة عمل

الخميس، 12 يناير 2017 05:05 ص

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقاهرة “منطقة شرق مدينة نصر” قبول طلبات 400 فرصة عمل للمعاقين والأصحاء من الذكور والإناث، حتى استيفاء العدد المطلوب.

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