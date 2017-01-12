اليوم.. وزيرة التعاون الدولي تستعرض سياسة الوزارة بالبرلمانالخميس، 12 يناير 2017 05:04 ص
تعقد وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، مؤتمرا صحفيا، صباح اليوم الخميس، بمقر مجلس النواب، بدعوة من وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، لعرض سياسة وزارة التعاون الدولي والمِنح والقروض.
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القوات العراقية تسيطر على 80 % من الجانب الشرقي للموصلWed, 11 Jan 2017 10:48:36 GMT
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إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين - محيط
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
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وزير الصحة: ارتفاع الأسعار سيشمل 2000 صنف دوائي
وأشار عماد من خلال تصريحات للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، إلى انه رفض مقترحات شركات الأدوية بزيادة أسعار منتجاتهم بنسبة مشابهة لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، ...Wed, 11 Jan 2017 09:14:56 GMT
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حسام باولو: احترم تعاقدي مع سموحة.. ومفاوضات الزمالك لا زالت قائمة
أبدى حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تمسكه بالبقاء في النادي السكندري حتى نهاية عقده، على الرغم من مفاوضات نادي الزمالك معه. وقال باولو في ...Wed, 11 Jan 2017 10:26:21 GMT
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أول ظهور تليفزيوني لصهر زين العابدين بن علي يثير غضب التونسيين
رفض بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق (شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي)، بعد 6 سنوات من هروبه خارج تونس وفي أول ظهور إعلامي بقناة تلفزيونية خاصة، الإثنين 9 ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
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«البترول» تكشف حقيقة أسعار الوقود وتحديد الكميات المتداولة
نفى محمد عثمان وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق ما تردد حول تحدد كميات للتزود بالبنزين والسولار بعد تطبيق منظومة مراقبة تداول المواد البترولية والكروت الذكية، ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
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إسرائيل «مرعوبة»: 25 ألف جندي مصري في سيناء - محيط
قدرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عدد القوات المصرية التي تقاتل الجماعات الإرهابية في سيناء بنحو 20 ألف جندي على الأقل، اعتمادًا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
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تأييد منع مديرة «نظرة» من التصرف في أموالها
قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع كل من مزن حسن، مديرة مركز “نظرة” للدراسات النسوية والحقوقي محمد ...Wed, 11 Jan 2017 10:19:15 GMT
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البلتاجي في «البحر اﻷعظم»: خبير التليفزيون زور تقريره
سمحت محكمة حنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بالحديث من خارج القفص الزجاجى أثناء محاكمته فى قضية “أحداث البحر الأعظم”. ...Wed, 11 Jan 2017 11:32:22 GMT