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اليوم.. وزيرة التعاون الدولي تستعرض سياسة الوزارة بالبرلمان
سحر نصر وزيرة التعاون الدولي‎

اليوم.. وزيرة التعاون الدولي تستعرض سياسة الوزارة بالبرلمان

الخميس، 12 يناير 2017 05:04 ص

تعقد وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، مؤتمرا صحفيا، صباح اليوم الخميس، بمقر مجلس النواب، بدعوة من وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، لعرض سياسة وزارة التعاون الدولي والمِنح والقروض.

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