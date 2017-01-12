أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، جماعة إندونيسية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي، كانت قد شنت العام الماضي هجمات دامية في العاصمة جاكرتا، على لائحة الإرهاب.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية - وفقا لراديو “سوا” الأمريكي/الأربعاء/ - أن “جماعة أنصار الدولة مجموعة إرهابية مقرها إندونيسيا تشكلت عام 2015 وتضم نحو 20 جماعة إندونيسية إرهابية تابعة لـ”داعش”.