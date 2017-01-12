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الولايات المتحدة تدرج جماعة إندونيسية على قائمة الإرهاب
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الولايات المتحدة تدرج جماعة إندونيسية على قائمة الإرهاب

الخميس، 12 يناير 2017 04:49 ص

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، جماعة إندونيسية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي، كانت قد شنت العام الماضي هجمات دامية في العاصمة جاكرتا، على لائحة الإرهاب.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية - وفقا لراديو “سوا” الأمريكي/الأربعاء/ - أن “جماعة أنصار الدولة مجموعة إرهابية مقرها إندونيسيا تشكلت عام 2015 وتضم نحو 20 جماعة إندونيسية إرهابية تابعة لـ”داعش”.

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