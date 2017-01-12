دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، فى القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل رياضي في العام والتي تنظمها مؤسسة لوريوس الرياضية العالمية.

وأوضحت اللجنة المنظمة للجوائز أن رونالدو دخل فى الترشيحات بعد مساهمته في التتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومونديال الأندية وكأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد، وأمم أوروبا مع منتخب البرتغال.

وينافس رونالدو على هذه الجائزة الجامايكي العدائين الجاميكي أوسين بولت، والبريطاني مو فرح، ونجم التنس الاسكتلندي أندي موراي من بريطانيا ولاعبا كرة السلة الأمريكيين ستيفن كوري ولوبورن جيمس.

ودخل ريال مدريد في القائمة النهائية لأفضل فريق وينافس منتخب البرتغال على جائزة أفضل منتخب فى العام مع منتخب البرازيل.

وينافس على جائزة أفضل عودة للبطولة في العام الماضي لاعبة القفز بالزانة الإسبانية روث بيتيتا والسباح الأمريكي مايكل فيليبس لاعب التنس الأرجنتيني خوان مانويل ديل بوترو، والفارس البريطاني نيك سكيلتون، وعداءة سباق الثلاثي الموريتانية فابيين سانت لويس، والمتزلج النرويجي اسكيل لوند سفيندال.

وتضم قائمة المرشحات لجائزة أفضل رياضية في العالم سيمون بيلز لاعبة الجمباز والسباحة كاتي ليديكي والرياضية اليسون فليكس، والألمانية أنجيليك كيربر، والعداءة الجامايكية إيلين تومسون، وراكبة الدراجات البريطانية لورا كيني.