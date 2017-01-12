ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر القبض على عاطل بحوزته 15 كيلو جراما بانجو وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح ناري.

كان قد وردت معلومات للمقدم محمد لطفي، وكيل فرع البحث الجنائي، بقيام المتهم “ع.أ.د -41عاما - عاطل” مقيم بقرية الفارسية بمركز إسنا بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدا لتوزيعها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بمداهمة منزل المتهم وضبطه وبحوزته 15 كجم بانجو، و900 قرص مخدر (تامول)، ومبلغ 1024 جنيها مصريا وبندقيتين خرطوش، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عليه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة الاتجار من المواد المخدرة والسلاح للدفاع عن النفس وتجارته الممنوعة .. تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.