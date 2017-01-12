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وفاة راكب على طائرة يمنية قبل هبوطها بمطار القاهرة
مطار القاهرة

وفاة راكب على طائرة يمنية قبل هبوطها بمطار القاهرة

الخميس، 12 يناير 2017 02:20 ص
وكالات

لقى أحد الركاب على طائرة الخطوط اليمنية القادمة من سيئون بمنطقة حضرموت، مصرعه، قبل هبوطها بمطار القاهرة الدولي مساء الأربعاء، نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، أن برج المراقبة تلقي إشارة من قائد الرحلة رقم 606 والقادمة من منطقة سيئون، يطلب تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط بسبب إصابة راكب بهبوط حادة في الدورة الدموية، بحسب وكالة “أونا”.

وأضافت المصادر فور هبوط الطائرة توجه أفراد الحجر الصحي بمطار القاهرة للكشف علي الراكب، وتبين وفاة الراكب قبل هبوط الطائرة وتم نقل الجثمان لمستشفى هليوبوليس.

وكانت طائرة الخطوط اليمنية رقم 606 قد وصلت إلي مطار القاهرة بعد تأخر دام ساعة ونصف، للحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين.

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