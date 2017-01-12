«الخارجية» تنجح في الإفراج عن المصريين المحتجزين في إثيوبياالخميس، 12 يناير 2017 02:15 ص
صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة نجحت في الإفراج عن كل من “طه منصور” و”هاني العقاد” و”حسن رمضان سويلم”، مؤكدا على أن الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم إلى بذل كافة الجهود على جميع المستويات للإفراج عنهم، حتى تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أية تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة مساء اليوم 11 الجاري.
وأوضح أبو زيد، أن الاتصالات المصرية في هذا الصدد شملت قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بتوجيه مذكرة إلى الخارجية الإثيوبية للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن المطالبة بتمكين السفارة من التواصل معهم، وضمان كافة حقوقهم المكفولة لهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وأضاف أن السفارة طالبت الجانب الإثيوبي بتمكين أسر المواطنين من التواصل مع ذويهم، بالإضافة إلى القيام بتوكيل محام إثيوبي معروف للدفاع عنهم أمام القضاء الإثيوبي.
وأضاف، أنه بجانب سعي السفارة في أديس أبابا لإثارة الأمر مع المسئولين بوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين طوال تلك الفترة، فقد قام وزير الخارجية سامح شكري، بناءً على تكليف من السيد رئيس الجمهورية، بزيارة إثيوبيا خلال شهر نوفمبر 2016 ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي لطرح تلك القضية، فضلا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين، علما بأن الاتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي. كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية باستقبال أسر المواطنين، وإطلاعهم على الاتصالات والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن الإفراج عن المواطنين المصريين إنما يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية، فضلا عن التأكيد على إلتزام قيادتي البلدين بتوثيق تلك العلاقات وتطويرها لما فيه خير الشعبين المصري والإثيوبي.
-
القوات العراقية تسيطر على 80 % من الجانب الشرقي للموصلWed, 11 Jan 2017 10:48:36 GMT
-
إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين - محيط
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
وزير الصحة: ارتفاع الأسعار سيشمل 2000 صنف دوائي
وأشار عماد من خلال تصريحات للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، إلى انه رفض مقترحات شركات الأدوية بزيادة أسعار منتجاتهم بنسبة مشابهة لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، ...Wed, 11 Jan 2017 09:14:56 GMT
-
حسام باولو: احترم تعاقدي مع سموحة.. ومفاوضات الزمالك لا زالت قائمة
أبدى حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تمسكه بالبقاء في النادي السكندري حتى نهاية عقده، على الرغم من مفاوضات نادي الزمالك معه. وقال باولو في ...Wed, 11 Jan 2017 10:26:21 GMT
-
أول ظهور تليفزيوني لصهر زين العابدين بن علي يثير غضب التونسيين
رفض بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق (شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي)، بعد 6 سنوات من هروبه خارج تونس وفي أول ظهور إعلامي بقناة تلفزيونية خاصة، الإثنين 9 ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
-
«البترول» تكشف حقيقة أسعار الوقود وتحديد الكميات المتداولة
نفى محمد عثمان وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق ما تردد حول تحدد كميات للتزود بالبنزين والسولار بعد تطبيق منظومة مراقبة تداول المواد البترولية والكروت الذكية، ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
إسرائيل «مرعوبة»: 25 ألف جندي مصري في سيناء - محيط
قدرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عدد القوات المصرية التي تقاتل الجماعات الإرهابية في سيناء بنحو 20 ألف جندي على الأقل، اعتمادًا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
-
تأييد التحفظ على أموال حقوقيين اثنين في «التمويل الأجنبي» - محيط
قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع كل من مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية والحقوقي محمد زارع،…Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
البلتاجي في «البحر اﻷعظم»: خبير التليفزيون زور تقريره
سمحت محكمة حنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بالحديث من خارج القفص الزجاجى أثناء محاكمته فى قضية “أحداث البحر الأعظم”. ...Wed, 11 Jan 2017 11:32:22 GMT