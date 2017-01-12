هاجم مسلحون مساء الأربعاء، قوة تأمين مستشفى العريش العام، ما أدى إلى استشهاد 3 من أفراد القوة وإصابة آخر.

والشهداء هم: عريف مصطفى صلاح، عريف عبد الفتاح الشيخ، عريف محمد الصغير، والمصاب ملازم أول محمد عبدالرحمن.