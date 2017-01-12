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بالأسماء.. شهداء الهجوم الإرهابي على مدرعة بالعريش
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالأسماء.. شهداء الهجوم الإرهابي على مدرعة بالعريش

الخميس، 12 يناير 2017 02:12 ص

هاجم مسلحون مساء الأربعاء، قوة تأمين مستشفى العريش العام، ما أدى إلى استشهاد 3 من أفراد القوة وإصابة آخر.

والشهداء هم: عريف مصطفى صلاح، عريف عبد الفتاح الشيخ، عريف محمد الصغير، والمصاب ملازم أول محمد عبدالرحمن.

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