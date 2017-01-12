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خمس طبعات جديدة ليوسف زيدان بمعرض الكتاب
زيدان

خمس طبعات جديدة ليوسف زيدان بمعرض الكتاب

الخميس، 12 يناير 2017 02:28 ص
محيط - سميرة سليمان

يشارك الروائي الدكتور يوسف زيدان، في فعاليات معرض الكتاب بدورته الـ48، وذلك من خلال خمس طبعات جديدة، كما أعلن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتضم قائمة الكتب: “شرح مشكلات الفتوحات ابن العربي -الجيلي”، “رسالة الأعضاء لابن النفيس”، “المخطوطات الألفية”، “ديوان عبد القادر الجيلاني”، “المختار من الأغذية لابن النفيس”.

زيدان

زيدان

زيدان

زيدان

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