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الاثنين.."بوكر" العربية تعلن قائمتها الطويلة
جائزة البوكر

الاثنين.."بوكر" العربية تعلن قائمتها الطويلة

الخميس، 12 يناير 2017 01:58 ص
محيط - سميرة سليمان

تعلن جائزة البوكر للرواية العربية عن القائمة الطويلة لعام 2017، المكونة من 16 رواية، وأسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة، وذلك يوم الإثنين، 16 يناير الجاري.

وسيتم اختيار روايات القائمة الطويلة من بين 186 رواية مرشحة للجائزة، والتي صدرت خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية.

يُذكر أن الجائزة تدار برعاية “مؤسسة جائزة مان بوكر” في لندن، بينما تقوم “هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة” في الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليًا.

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