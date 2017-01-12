تعلن جائزة البوكر للرواية العربية عن القائمة الطويلة لعام 2017، المكونة من 16 رواية، وأسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة، وذلك يوم الإثنين، 16 يناير الجاري.

وسيتم اختيار روايات القائمة الطويلة من بين 186 رواية مرشحة للجائزة، والتي صدرت خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية.

يُذكر أن الجائزة تدار برعاية “مؤسسة جائزة مان بوكر” في لندن، بينما تقوم “هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة” في الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليًا.