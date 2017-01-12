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وزير إعلام الكاميرون: مقتل 100 من«بوكو حرام» في نيجيريا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وزير إعلام الكاميرون: مقتل 100 من«بوكو حرام» في نيجيريا

الخميس، 12 يناير 2017 01:40 ص

أعلن المتحدث باسم حكومة الكاميرون /الأربعاء/ أن الجيش قتل نحو 100 من مسلحي بوكو حرام، وحرر مئات الرهائن، منذ البدء بعملية واسعة النطاق لا تزال مستمرة في نيجيريا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم”، عن عيسى تشيروما بكاري قوله: “إن حصيلة هذه العملية هي مائة إرهابي قتلوا فيما اعتقل 30 مقاتلا وتم تسليمهم للقوات النيجيرية وتحرير ما يقارب من مائة رهينة”.

وأضاف تشيروما - وهو أيضا وزير الإعلام - أن “الجنود الكاميرونيين ينفذون، في إطار القوة المشتركة متعددة الجنسيات منذ 19 ديسمبر الماضي عمليات خاصة في منطقة نجوشي وأنحائها في الأراضي النيجيرية”، مؤكداً أن هذا الهجوم “الواسع” يتواصل، ما أتاح لقوات التحالف بقيادة القوة الكاميرونية اتخاذ مواقع في هذا الجزء من الأراضي النيجيرية.

وأوضح أن العملية تتم “بتنسيق كامل مع قيادة الجيش النيجيري”، وقد بدأت “إثر عمليات التوغل المتكررة لإرهابيي بوكو حرام في أراضي الكاميرون”.

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