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الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
بورصة اسواق اسهم

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

الخميس، 12 يناير 2017 01:36 ص
وكالات

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات الأربعاء، بعد يوم من التداولات المتقلبة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 98.75 نقطة أو 0.50 بالمائة ليغلق عند 19954.28 نقطة و زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.42 نقطة أو 0.28 بالمائة إلى 2275.32 نقطة كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 11.83 نقطة أو 0.21 بالمئة لينهي عند 5563.65 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.

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