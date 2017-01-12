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الخميس 12 يناير 2017 01:06 صباحاً
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"حب فايس بوكي" قصص عن حقيقة الذات الإنسانية
حب

"حب فايس بوكي" قصص عن حقيقة الذات الإنسانية

الخميس، 12 يناير 2017 01:50 ص
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صدرت للكاتب المغربي محمد بنلحسن مجموعة قصصية بعنوان “حُب فَايْس بُوكِي”، الطبعة الأولى، تتألف من 39 نصا؛ متنوعا بين القصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا.

المجموعة تناول جديد لأحداث وقضايا مختلفة عن تلك التي عهدها الناس في حياة الواقع، واستغوار مغاير لأمزجة وسلوكيات شخصيات وهمية ذات أسماء مستعارة، وهويات غامضة، يعرضها السارد على القارئ مستعملا قلما كالعاكس الضوئي، من أجل تسجيل شرائح بوحها في لحظات انفلات من رقابة العقل.

والمجموعة الجديدة محاولة لالتقاط صورة معبرة ودالة عن حقيقة الذات الإنسانية في تموجاتها النفسية والاجتماعية؛ لاسيما حين تورطها في شبكة العلاقات البينية والغيرية حيث تحضر النرجسية والأنانية بثقل مضاعف ..

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