ناشد الإعلامي تامر أمين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توجيه تصريحاته وحواراته من خلال تليفزيون الدولة، وليس من خلال مداخلات هاتفية عبر برامج “التوك شو”، لاسيما التي أجراها مؤخرًا مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال “أمين” خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “أمنيتي أن يكون حديث الرئيس من خلال التليفزيون المصري وليس برنامج “توك شو”.. مش عايزك تعملها لا معايا ولا مع غيري”.

وأوضح، أن اجتماع الرئيس السيسي بوزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية يؤكد أن مصر تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا المجلس لا ينعقد إلا إذا كانت الدولة في حالة حرب.

وأضاف أن هناك العديد من المواطنين لا يشعرون بالحرب التي تخوضها الدولة في سيناء وجميع الأراضي المصرية، بسبب حالة اللامبالاة التي تسيطر عليهم.

وتابع: يجب أن يدرك الإعلام والشعب حالة الحرب التي تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب والمؤامرات التي تحاك.