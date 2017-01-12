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الاتحاد الأوروبي: البرلمان الأوروبي قد "يحبط" أي اتفاق لانسحاب بريطانيا
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي: البرلمان الأوروبي قد "يحبط" أي اتفاق لانسحاب بريطانيا

الخميس، 12 يناير 2017 01:04 ص

حذر جوزيف موسكات، رئيس وزراء مالطا المشرف على مفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من أن البرلمان الأوروبي قد “يحبط” أي اتفاق لخروج بريطانيا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن موسكات - الذي تتولى بلاده رئاسة المجالس الوزارية للاتحاد الأوروبي حتى يونيو المقبل - قوله في مؤتمر صحفي اليوم/الأربعاء/ إنه يجب أن يكون البرلمان الأوربي طرفا في محادثات الانسحاب البريطاني.

وأكد رئيس وزراء مالطا، أنه نادرا ما رأى الدول الأعضاء في الاتحاد متحدة بالقدر نفسه الذي تظهره الآن أثناء الاستعداد للتفاوض على اتفاق قال إنه ينبغي ألا يترك بريطانيا في وضع أفضل مما هي عليه الآن كعضو بالاتحاد، موضحاً أنه لا يرى انهيار الوحدة بين باقي الدول الأعضاء الـ27 بمجرد أن تدشن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المفاوضات بحلول مارس القادم.

وحذر موسكات، من أن البرلمان يشكل عامل خطر على إتمام الاتفاق، قائلاً “أرى سببا حقيقيا للقلق من أن برلمانا عشية ليلة انتخابات البرلمان الأوروبي ربما يكون في مزاج لإحباط الاتفاق برمته بغض النظر عن مدى جودته، لذا أتطلع لجعل البرلمان الأوروبي جزءا من العملية واطلاعه على سير بعض المفاوضات”.
ومن جهته، قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية إن الاتحاد بحاجة إلى إظهار أن رحيل بريطانيا لا يعني نهاية التكامل الأوروبي، مؤكدا “إذا اعتبرنا مسألة خروج بريطانيا هي بداية النهاية فإننا سنقع في خطأ كبير”.

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