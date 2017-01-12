البيت الأبيض: ترامب يرفض الإفصاح عن تعاملاته المالية في روسيا

أعلنت إدارة البيت الأبيض الحالية أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفريقه، يرفضان الإدلاء علناَ بمعلومات عن التعاملات المالية المحتملة الخاصة به وبأسرته في روسيا.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست - وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” /الأربعاء/ - أن “ثمة دلائل كثيرة على أن بإمكانهم تفنيد تلك المزاعم والاتهامات التي يقولون إنه لا أساس لها. لكنهم يرفضون القيام بذلك”.

وأضاف إيرنست أن “هذا النوع من السرية لا يؤدي إلا إلى زرع بذور الشك في نفوس العامة”.

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن هناك علاقة ما بين ترامب والحكومة الروسية، واتهمت موسكو بالتأثير على الانتخابات الرئاسية لصالح قطب العقارات الأمريكي.