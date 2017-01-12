 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 01:04 صباحاً
روابط سريعة
البيت الأبيض: ترامب يرفض الإفصاح عن تعاملاته المالية في روسيا
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

البيت الأبيض: ترامب يرفض الإفصاح عن تعاملاته المالية في روسيا

الخميس، 12 يناير 2017 12:21 ص

أعلنت إدارة البيت الأبيض الحالية أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفريقه، يرفضان الإدلاء علناَ بمعلومات عن التعاملات المالية المحتملة الخاصة به وبأسرته في روسيا.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست - وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” /الأربعاء/ - أن “ثمة دلائل كثيرة على أن بإمكانهم تفنيد تلك المزاعم والاتهامات التي يقولون إنه لا أساس لها. لكنهم يرفضون القيام بذلك”.

وأضاف إيرنست أن “هذا النوع من السرية لا يؤدي إلا إلى زرع بذور الشك في نفوس العامة”.

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن هناك علاقة ما بين ترامب والحكومة الروسية، واتهمت موسكو بالتأثير على الانتخابات الرئاسية لصالح قطب العقارات الأمريكي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3