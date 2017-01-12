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ساوثهامبتون يهزم ليفربول بهدف في ذهاب كأس الرابطة الإنجليزية
فريق ساوثهامبتون

ساوثهامبتون يهزم ليفربول بهدف في ذهاب كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس، 12 يناير 2017 12:14 ص

تغلب ساوثهامتون على ضيفه ليفربول بهدف دون رد فى المباراة التى جرت ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

سجل هدف “القديسين” ناتان ريدموند فى الدقيقة 20 من زمن أحداث اللقاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 25 يناير الجارى.

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