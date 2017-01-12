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محافظ الغربية: توفير 50 ألف فرصة عمل بالمنطقة التجارية بسبرباي
احمد ضيف صقر

محافظ الغربية: توفير 50 ألف فرصة عمل بالمنطقة التجارية بسبرباي

الخميس، 12 يناير 2017 12:04 م

صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بأنه سيتم الانتهاء من المنطقة التجارية “اللوجستية” بسبرباى بطنطا على مساحة 83 فدانا في مدة أقصاها 30 شهرا.

وأوضح المحافظ، خلال تفقده للمنطقة، الأربعاء، أن المشروع يتضمن إقامة منطقة تجارية لوجستية ومخازن أدوية وفندق خمس نجوم ومعارض ومراكز خدمة السيارات وأسواق مفتوحة ومناطق ترفيهية وبنوك ونادى رياضي بتكلفة 4 مليار جنيه ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشره وغير مباشرة لأبناء محافظة الغربية.

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