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شركة الكهرباء الليبية تحذر من كارثة خلال 24 ساعة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شركة الكهرباء الليبية تحذر من كارثة خلال 24 ساعة

الخميس، 12 يناير 2017 12:00 م

ناشدت الشركة العامة للكهرباء الليبية، كافة الجهات الحكومية من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء المجالس البلدية وأعيان مدينة الزاوية وأهلها بضرورة التحرك الفوري والعاجل، وذلك للعمل على فتح صمام الغاز الذي يغذي محطة الزاوية لتوليد الكهرباء غرب العاصمة طرابلس وذلك للوضع الكارثي الذي سيحصل بعد 24 ساعة القادمة ودخول المنطقة الغربية في حالة إظلام تام،والذي سيتطلب في حالة حدوثه وقتا لايقل عن 3 ايام لاعادة تشغيل المحطة.

وذكر بيان للشركة مساء الأربعاء، أنه على الرغم من محاولات الشركة العامة للكهرباء بتفريغ حمولة وقود في المحطة عبر باخرة، الا ان سوء الاحوال الجوية وارتفاع امواج البحر حال دون تمكنها من الرسو في الميناء، وفي حال نجاحها في تفريغ حمولتها ، فأن كمية الوقود لن تكفي بتشغيل المحطة الا 6 ايام قادمة على الأكثر وعليه وجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم امام هذا الوضع المأساوي والعمل للحيلولة دون دخول المنطقة الغربية بشكل عام ومدينة طرابلس بشكل خاص في حالة إظلام كامل وكلي وفق البيان.

يذكر أن مجموعة من شباب مدينة الزاوية 40 كيلو مترا غرب العاصمة طرابلس قاموا منذ يومين باغلاق صمام الغاز لمحطة الزاوية احتجاجا علي اختطاف عدد من المواطنين بمنطقة ورشفانه.

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