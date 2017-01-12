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يوفنتوس يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا
يوفينتوس

يوفنتوس يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

الخميس، 12 يناير 2017 12:14 ص

تأهل يوفنتوس للدور ربع النهائى من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره أتلانتا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت فى إطار منافسات دور الـ16 .

وسجل ثلاثية السيدة العجوز باولو ديبالا و ماريو ماندجوكيتش و ميرالم بيانيتش من ضربة جزاء بالدقائق 23 , 35 , 75 , أما هدفا أتلانتا فأحرزهما عبدالله كونكو و ايمانويل لاتى فى الدقيقتين 71 , 81 .

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