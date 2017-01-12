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فرنسا تسحق البرازيل في افتتاحية مونديال اليد
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فرنسا تسحق البرازيل في افتتاحية مونديال اليد

الخميس، 12 يناير 2017 12:04 م
محيط

سحق المنتخب الفرنسي لكرة اليد، نظيره البرازيليي 31-16، على نظيره البرازيلي في المباراة الافتتاحية للبطولة لكأس العالم 2017.

وحسم المنتخب الفرنسي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول الذي أنهاه لصالحه 17-7، وسط حضور جماهيري هائل.

ورغم تحسن مستوى المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني، أنهى المنتخب الفرنسي اللقاء لصالحه بنتيجة 31-16، ليشعل حماس الجماهير تجاه البطولة مبكرا.

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