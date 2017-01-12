حدث في مثل هذا اليوم 12 يناير.. إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر

1493 - آخر يوم في المهلة الممنوحة لليهود كي يغادروا جزيرة صقلية الإيطالية.

1552 - عاصفة عاتية تضرب الساحل الغربي لهولندا تسفر عن مقتل المئات.

1684 - ملك فرنسا لويس الرابع عشر يتزوج من مدام مينتينون.

1755 - الإمبراطورة إليزابيث إمبراطورة روسيا تفتتح أول جامعة في بلادها وذلك في مدينة سانت بطرسبرغ

1773 - تأسيس أول متحف للعموم في الولايات المتحدة في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

1806 - فرنسا تنسحب من فيينا.

1809 - البريطانيون مع البرتغال والبرازيل انتزعوا غويانا الفرنسية من فرنسا.

1816 - فرنسا تحكم بنفي عائلة بونابرت من البلاد إلى الأبد وذلك بعد هزيمة نابليون بونابرت أمام الإنجليز في معركة واترلو عام 1815، وقد نفي نابليون بونابرت إلى جزيرة سانت هيلينا.

1820 - تأسيس الجمعية الفلكية الملكية في إنجلترا.

1872 - تتويج يوحنس الرابع إمبراطورا على إثيوبيا في أكسوم في أول تتويج امبراطوري في تلك المدينة خلال 200 سنة.

1879 - القوات البريطانية تجتاح بلاد الزولو في جنوب أفريقيا بقيادة الفريق “تشيلمسفورد” وذلك ردًا على حرب الزولو ضد الاستعمار.

1896 - التقاط أول صورة بأشعة إكس في الولايات المتحدة حيث إلتقطها الدكتور هنري سميث في ديفيدسون بولاية نورث كارولينا.

1907 - المملكة المتحدة تمنح مستعمرة الترانسفال السابقة في جنوب أفريقيا سلطة حكومية مسؤولة.

1908 – إرسال أول رسالة إذاعية لمسافات طويلة من برج ايفل.

1915 - مجلس النواب الأمريكي يرفض مشروعًا لمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.

1924 - إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر.

1937 - فرنسا تصدر قرارًا بحل حزب الاتحاد الوطني لمسلمي شمالي أفريقيا الذي كان يتولى زعامته مصالي الحاج ذو الميول الشيوعية.

1944 - انسحاب القوات الألمانية النازية عن مدينة لينينغراد بعد حصار دام سنتين.

1945 - زلزال في ميكاوا باليابان بقوة 7.1 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 1900 شخص.

1948 - مهاتما غاندي يبدأ صيامه الأخير من أجل السلام.

1950 - تعيين طه حسين وزيرًا للمعارف.

1952 - جامعة تينيسي الأمريكية تقبل أول طالب أسود بعد تاريخ طويل من الفصل العنصري في الولايات المتحدة.

1953 - جمال عبد الناصر يصدر قرارًا بحل جمعية الإخوان المسلمين.

1954 - ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية تفتتح البرلمان النيوزيلندي.

1961 - دخول ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية حيز التطبيق.

1964 - عبيد كرومي يقوم بانقلاب ضد السلطان جمشيد بن عبد الله في سلطنة زنجبار.

1970 - انتهاء الحرب البيافارية في نيجيريا بهزيمة جمهورية بيافرا الواقعة شرقًا بعد يوم واحد من هروب مؤسسها أوجوكوو.

1974 - إعلان الوحدة بين تونس وليبيا ووافق بموجبها العقيد معمر القذافي على التنازل عن الرئاسة لصالح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ولكنها لم تدم 24 ساعة، وكان مقررًا أن تحمل الدولة الوليدة اسم الجمهورية العربية الإسلامية.

1976 - مجلس الأمن الدولي يصوت بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوت واحد لصالح السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور جلساته.

1977 - مظاهرات ضد فرنسا في إسرائيل بعد قيامها بإطلاق سراح محمد داود عودة / أبو داود المتهم بالمسؤولية عن مقتل رياضيين إسرائيليين في دورة ميونيخ للألعاب الأولمبية عام 1972.

1984 - إعادة انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر.

1988 - لجنة دراسات إستراتيجية أمريكية تقدم تقريرًا مفصلًا للرئيس رونالد ريغان يشدد على ضرورة تعزيز سياسة التسلح الأمريكي / الأوروبي المشترك.

1989 - زائير تطرد عيدي أمين رئيس أوغندا.

1990 - رومانيا تحظر الحزب الشيوعي، لتكون أول دولة من دول حلف وارسو تفعل ذلك مع انهيار الكتلة الشرقية.

1991 - تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرقي البحر الأبيض المتوسط ومقتل قائدها.

1992 - مجلس الأمن الأعلى يتسلم مقاليد السلطة في الجزائر بعد الفوز الساحق للإسلاميين في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في الجزائر، وقد قام بإلغاء الانتخابات واعتقال قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

1994 - اعتقال ابنه مالكوم إكس الزعيم الأسود السابق لحركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة وإتهامها بتدبير اغتيال الزعيم الحالي للجماعة لويس فرقان.

1995 - بدء محاكمة لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل الأمريكي السابق أو جاي سيمبسون بتهمة قتل زوجته السابقة وعشيقها.

1996 - وصول القوات الروسية إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في تطبيق اتفاق دايتون للسلام.

1998 - الموظفة السابقة في البيت الأبيض ليندا تريب تسلم المحقق الأمريكي المستقل كينيث ستار تسجيلات محادثات هاتفية مع زميلتها مونيكا لوينسكي التي تروي فيها تفاصيل علاقة حميمة مع الرئيس بيل كلينتون، لتشعل بذلك ما أصبح يعرف بفضيحة مونيكا غيت.

1999 - اغتيال مدير المركز الإعلامي لألبان كوسوفو أنور ماليوكي، ووجهت أصابع الإتهام إلى السلطات الصربية.

2000 - النيابة العامة الإسرائيلية توجه لائحة إتهام ضد إسرائيلي عمره 39 عامًا من مستوطني القدس الغربية هدد بقتل رئيس الحكومة إيهود باراك حالما يجده أو يلتقي به.

2009 - مجلس حقوق الإنسان يقرر إنشاء بعثة تقصي حقائق للتحقيق في دعاوى ارتكاب مخالفات للقانون الدولي الإنساني قبل وبعد حرب غزة.

2010 - اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود محمدي بإنفجار استهدف منزله.

2011 - رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح يزور العراق في أول زيارة لرئيس حكومة كويتي للعراق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

2015 - اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة كرة الفيفا الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ضمن حفل توزيع جوائز الفيفا 2014.

2016 - تفجير قوي داخل ميدان السلطان أحمد في إسطنبول يسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 15 آخرين.