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الأربعاء 11 يناير 2017 11:11 مساءً
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صالح جمعة يكشف عن مثله الأعلى في الأهلي.. تعرف عليه
صالح جمعة

صالح جمعة يكشف عن مثله الأعلى في الأهلي.. تعرف عليه

الأربعاء، 11 يناير 2017 11:18 م

أكد صالح جمعة، نجم وسط النادي الأهلي، أن علاقته بكابتن الفريق حسام غالي جيدة جدا، على الرغم من حدوث مشادات كثيرة بينهما، موضحا أنه يختلف تماما داخل الملعب عن خارجه، فأثناء المباريات يكون عصبيا في أوقات كثيرة، وأنا لا أحب هذه العصبية ولا أتقبلها.

وأضاف “جمعة” في تصريحات تليفزيونية، أنه لم يشعر بالراحة أيضا تحت قيادة مارتن يول للقلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه طلب الخروج إعارة من الفريق حتى شارك بالمباريات، ولكن مع تغيير القيادة الفنية وتولي حسام البدري، كنت أعلم أنه واثق في قدراتي جدا، ولذلك أغلقت فكرة الرحيل وقررت الاستمرار.

وأشار نجم وسط القلعة الحمراء، إلى أن مهاجم الفريق عماد متعب، هو المثل الأعلى لكل اللاعبين الصغار بالنادي، وهو النجم الأوحد بالنسبة لنا بأخلاقه وفنياته.

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