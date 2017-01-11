أكد صالح جمعة، نجم وسط النادي الأهلي، أن نادي الزمالك فاوضه للانتقال واللعب لصفوفه، بعد أن اتفق مع مسئولي القلعة الحمراء، مضيفا أن قيمة الانتقال كانت مبلغ مادي أكبر من المتفق عليه مع النادي الأهلي، إلا أنه رفض ذلك بسبب سبق مخاطبة الأهلي للقلعة البيضاء بعشرة أيام.

وأضاف “جمعة” في تصريحات تلفزيونية، أن المهندس محمود طاهر رئيس النادي، هو الأب الروحي لي بالقلعة الحمراء، حيث كان أكثر شخص يقف بجانبي دائمًا، كما أنه يبلغني أنه يريد أن يبيعني لنادي كبير في أوروبا، لأنه مقتنع بي كلاعب كبير وأنني أستحق ذلك.

وأوضح نجم وسط الأهلي، أن وزنه ليس زائدا، كم يقول البعض، فقد كان يلعب في أوروبا وهو بوزن 74 كيلو، والآن يلعب بوزن 76/77، بالإضافة إلى أن حسام البدري المدير الفني للفريق لا يترك مجالا لأي لاعب أن يزيد وزنه إطلاقا، ويوبخ من يزيد وزنه.