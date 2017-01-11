قال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، إن مجلس الوزراء وافق على رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي، وسوف تطبق الزيادة اعتبارا من مساء غد الخميس، إذ تعد هذه هي الزيادة الثانية في أسعار الدواء في أقل من عام.

وأكد الوزير خلال تصريحاته عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الزيادة ستكون بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة، مشيرا إلى أن الزيادة لن تطبق على أدوية الأمراض المزمنة.