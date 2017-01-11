بوردو يتأهل على حساب جانجان للدور قبل النهائي بكأس فرنسا

صعد فريق بوردو إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الفرنسية، عقب فوزه الصعب 3 / 2 على ضيفه جانجان في دور الثمانية للبطولة اليوم الأربعاء.

وبادر جانجان بالتسجيل مبكرا عن طريق لاعبه سولان بريفات في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل فرانسوا كامانو لمصلحة بوردو في الدقيقة 16.

وأضاف جيريمي تولالان الهدف الثاني لبوردو في الدقيقة 36، فيما أحرز زميله جايتان لابورد الهدف الثالث في الدقيقة 65، ثم أضاف نيكولا بينيزيت الهدف الثاني لجانجان قبل النهاية بدقيقتين.