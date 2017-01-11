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الأربعاء 11 يناير 2017 11:17 مساءً
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ريال سوسيداد يعبر فياريال لدور الـ 8 بكأس أسبانيا
هاريس سيفيروفيتش لاعب ريال سوسيداد

ريال سوسيداد يعبر فياريال لدور الـ 8 بكأس أسبانيا

الأربعاء، 11 يناير 2017 11:24 م

تأهل ريال سوسيداد لدور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا بعدما تعادل مع مضيفه فياريال بهدف لمثله فى المباراة التى جرت اليوم الأربعاء فى اياب دور الـ16 .

تقدم الضيوف أولًا عبر ميكيل اويارزابال فى الدقيقة 16 , قبل أن يدرك ” الغواصة الصفراء ” التعادل عبر روبيرتو سوريانو مع الدقيقة 45 .

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح سوسيداد بنتيجة 3 / 1 .

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