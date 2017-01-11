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صالح جمعة عن زيادة وزنه: غير صحيح
صالح جمعة في تدريب اﻻهلي‎

صالح جمعة عن زيادة وزنه: غير صحيح

الأربعاء، 11 يناير 2017 11:11 م

أكد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن زيادة وزنه، أمر غير صحيح على الإطلاق.

وقال جمعة فى تصريحات تليفزيونية: “أنا الآن وزني 76 كيلو، وعندما كنت محترفًا في البرتغال كان وزني كان 74 كيلو، والكابتن حسام البدري لا يقبل احتمالية زيادة وزن أي لاعب، فقبل كل مران جماعي يقف على وزن جميع اللاعبين بالورقة والقلم، وعندما يرى لاعبا وزنه زائدا يعنفه بشدة”.

وأضاف: “شاركت مع فريقى في البرتغال 40 مباراة من أصل 43 مباراة بالموسم، وهذا عدد كبير جدًا من المباريات يجعل وزني مثاليا، عكس النادى الأهلي لم أشارك بشكل مستمر مع الفريق، وهذا بالتأكيد يزيد من وزن اللاعب طبيعيًا”.

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