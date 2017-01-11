قال صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي أن طريقة حياته ومعيشته في مصر متأثرة بالتقاليد الأوروبية بسبب فترة الاحتراف التي قضاها اللاعب في أوروبا.

وقال صالح فى تصريحات تليفزيونية : ” لاعب كرة قدم في العالم يعيش حياته بشكل طبيعي ويسهر كما يريد دون تدخل في طريقة حياته من الإعلام أو الصحافة أو من أى أحد، لكن العادات والتقاليد في مصر تجعل الأمر الصغير في أوروبا كبير جدا هنا ويمثل لنا أزمة بشكل أخلاقي”.

وأضاف قائلًا : ” احترفت لمدة موسمين في البرتغال تعودت فيهم على طريقة الحياة الأوروبية، بشكل مغاير لأسلوب الحياة فى مصر،طالما أتدرب بشكل طبيعي ومنتظم مع النادي لا يستطيع أحد أن يهاجمني “.