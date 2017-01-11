تخيل معي أنك تمسك بهاتفك الذكي لقراءة بعض المقالات من موقعك المفضل، وأثناء اندماجك تفاجأت بتوقف الشاشة عن العمل، بالطبع ستضطر حينها إلى تشغيل الشاشة مرة أخرى.

حسناً، المشكلة السابقة هي من المشاكل الشائعة التي قد تواجه مستخدمي “”أندرويد خصوصاً الذين يستخدمون الهاتف بهدف القراءة بكثرة، طبعاً يُمكن للمستخدم ضبط إعدادات زمن توقف الشاشة من ضمن الإعدادات الأساسية داخل الهاتف، كأن يعين زمن التوقف على دقيقة واحدة أو 10 دقائق مثلاً، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

لكن القيام بهذه الخطوة يعني أن الشاشة ستبقى في حالة عمل دائم حتى عند عدم قيامك بمهمات معينة، الأمر الذي سيؤثر على عمر البطارية بشكل كبير، كما أن ضبط زمن التوقف في كل مرة تُعد مسألة مملة للغاية، لذلك يُمكن منع توقف الشاشة عند استخدام تطبيق معين، وبالتالي الحفاظ على عمر البطارية والتخلص من الطريقة اليدوية لضبط زمن التوقف.

تطبيق Keep Screen On يُعد أحد أفضل الخيارات المتوفرة بهذا المجال، إذ يُمكنك من خلاله ببساطة شديدة إضافة التطبيقات التي تريد منع توقف الشاشة أثناء استخدامها، وبالتالي عند استخدامك لأي تطبيق داخل الهاتف فإن زمن التوقف الأساسي سيعمل بحسب الإعدادات الافتراضية، أما حين استخدام تطبيقك المفضل فإن الشاشة لن تتوقف عن العمل مطلقاً، وبالطبع فإن هناك العديد من التطبيقات الأخرى المتوفرة على متجر جوجل بلاي ضمن هذا المجال منها تطبيق Wakey وStay Alive.