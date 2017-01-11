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رسميا.. التلفزيون ينقل مباريات مصر في كأس إفريقيا
منتخب مصر

رسميا.. التلفزيون ينقل مباريات مصر في كأس إفريقيا

الأربعاء، 11 يناير 2017 10:47 م

نجح مسؤولو التلفزيون المصري في الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، والمقرر إنطلاقها يوم 14 يناير حتى 5 فبراير.

وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة، من الجهات السيادية مع الكاف والشركة الفرنسية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة، وانتهت المفاوضات على الموافقة بنقل المباريات الخاصة بـ”الفراعنة” على القنوات الأرضية.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة، بجانب كلا من “غانا ومالي وأوغندا”.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة منتخب مالي يوم 17 يناير.

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