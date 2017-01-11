قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الدين العام لمصر وصل لنسبة 100%، فيما وصلت نسبة العجز في الموازنة إلى 12%، مشيرا إلى أن العجز في الميزان التجاري المصري بلغ 50 مليار جنيه خلال عام 2016.

وأضاف العربي، خلال الصالون الثقافي الذي نظمه الإعلامي أحمد المسلماني، اليوم الأربعاء، أن مصر تسعى لأن تكون ضمن أفضل 30 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030، مؤكدا أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن تنمية الاقتصاد المصري، عبر زيادة الاستثمار وجذب المستثمرين داخل البلاد، بحسب وكالة “أونا”.

وأشار الوزير، إلى أن المستثمر عندما يقرر أن يستثمر بإحدى الدول ينظر أولا إلى الأمن والأمان، ومعدل نمو الاقتصاد، ونسبة عجز الموازنة، موضحا أن الاستراتيجية تشمل العديد من المحاور التى ستنقل مصر إلى مرحلة جديدة تماما بحلول عام 2030.