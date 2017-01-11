أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التسجيل الالكتروني للاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة على موقعها الرسمي.

ووأوضحت الوزارة في بيان اليوم، إنه يمكن للطالب التسجيل من خلال ”الكود وكلمة السر” التي يحصل عليهم الطالب من خلال المدرسة المقيد بها.

كما كلفت الوزارة، مديري مدارس الثانوى العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الإستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.