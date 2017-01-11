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«شيكابالا» يؤدي تدريبات علاجية في الزمالك
شيكابالا

«شيكابالا» يؤدي تدريبات علاجية في الزمالك

الأربعاء، 11 يناير 2017 10:06 م

أدى محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب فريق الزمالك، اليوم الأربعاء، تدريبات علاجية في مقر نادي الزمالك بميت عقبة، وذلك بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة خلال تدريبات الزمالك.

ومنح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، شيكابالا راحة سلبية من التدريبات في ظل شكواه من الإصابة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 10 فبراير المقبل في الإمارات.

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