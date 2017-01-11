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الأربعاء 11 يناير 2017 09:13 مساءً
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وزير خارجية «ترامب»: الإخوان وكلاء الإسلام المتشدد
ريكس تيلرسون

وزير خارجية «ترامب»: الإخوان وكلاء الإسلام المتشدد

الأربعاء، 11 يناير 2017 09:38 م

دعا ريكس تيلرسون، المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى إعطاء الأولوية القصوى للتشدد الإسلامي.

وأضاف تيلرسون، في كلمته أمام جلسة استماع مجلس الشيوخ، “إننا في حاجه لكي نكون أمناء مع أنفسنا تجاه الإرهاب الإسلامي لأن مواطنين أعربوا عن قلق متزايد تجاه الإرهاب المتشدد، والأعمال الإجرامية التي ترتكب باسم الإسلام ضد الأمريكيين وأصدقائنا.

وقال “إن هزيمة تنظيم داعش يعد مفتاح إجهاض ما يسمى بالإسلام المتشدد الذي يشكل خطرا داهما على استقرار بلادنا ورفاهية مواطنينا.

وأشار تيلرسون إلى أن القضاء على “داعش” سيتيح لنا فرصة لزيادة انتباهنا لما يسمى وكلاء الإسلام المتشدد كالقاعدة والإخوان المسلمين وعملاء إيران.

وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية سوف تقوم بدورها في دعم المسلمين في جميع أنحاء العالم الذين يرفضون الإسلام المتشدد بكافة أشكاله.

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