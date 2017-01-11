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ليبيا تدعو ايطاليا إلى احترام المعاهدات وسيادة أراضيها
رئيس أركان قوات عملية الكرامة بليبيا عبد الرزاق الناظوري‎

ليبيا تدعو ايطاليا إلى احترام المعاهدات وسيادة أراضيها

الأربعاء، 11 يناير 2017 09:07 م

دعت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني ، الحكومة الإيطالية إلى احترام المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية وسيادة ليبيا العضو في الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وذكرت الحكومة المؤقتة في بيان لها اليوم، “أن تواجد القوات الإيطالية فوق الأراضي الليبية تدخلا سافرا في الشأن الليبي الداخلي” حسب البيان.

وحملت الحكومة الليبية ، الحكومة الإيطالية المسؤولية الكاملة جراء تواجد هذه القوات وماسوف ينجم عنه من ردود فعل شعبية .

وأبدت الحكومة تفاجئها بنزول وحدات من القوات الإيطالية في العاصمة طرابلس ،مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس عدم رغبة المجتمع الدولي في إيجاد تسوية للأزمة الليبية.

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